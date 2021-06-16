РИАМО - 16 июн. В Подмосковье разыграют трехкомнатную квартиру среди тех, кто позаботится о своем здоровье и безопасности окружающих, сделав прививку от коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Главным условием розыгрыша является то, что первый укол вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня в пункте, подведомственном Минздраву Подмосковья. Участником акции может стать любой гражданин РФ старше 18 лет, причем место регистрации не имеет значения.

После того как введен первый компонент вакцины необходимо подать заявку на портале «Госуслуги». Для этого нужно перейти по ссылке, заполнить свои данные (ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспорт, полис ОМС), подтвердить согласие с правилами проведения розыгрыша, получить код участника.

Данные всех участников автоматически проверят в базе Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Если все в порядке, то человека зарегистрирует, если данных нет, то следует обратиться в то учреждение, где делали прививку.

Победителя выберут 27 июня в 19:00 в прямом эфире телеканала «360» методом жеребьевки. Результаты акции также разместят на сайте министерства здравоохранения Московской области, а победителю придет уведомление - SMS и на почту, указанную при регистрации.

Приз – 3-комнатная квартира площадью 74,9 кв. м - расположена в ЖК «Новая Пролетарка» в Серпухове. Новый жилой комплекс находится на территории границы заповедника, в шаговой доступности от соснового бора и реки Нары.

Жители Подмосковья могут выбрать любой удобный для себя пункт вакцинации на интерактивной карте. Чтобы сделать прививку в поликлинике, можно записаться через региональный портал госуслуг, по телефону «122», в самой поликлинике и в МФЦ.

С собой нужно будет взять паспорт и полис ОМС.

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