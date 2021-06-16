РИАМО - 16 июн. Свежий лук и еще шесть продуктов лучше всего способны укрепить организм человека, чтобы защитить его от вирусов, сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
Диетолог рассказала, что, в целом, следует включать в рацион как можно больше сезонных овощей и фруктов, ягод, свежих салатов, а также белковую пищу: нежирное мясо, рыбу, молочные и кисломолочные продукты. Но она выделила семь главных продуктов.
Она добавила, что нельзя перегружать рацион большим количеством жира и сахара. Поэтому злоупотреблять и переедать все равно нельзя.
Среди специй диетолог выделила чеснок, который обладает антибактериальным эффектом и стимулирует иммунитет.
Доктор считает, что для укрепления иммунитета не стоит полагаться только на питание. Человеку необходимы здоровый сон и физическая активность.
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