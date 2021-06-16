РИАМО - 16 июн. Московский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства получил скорректированный градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для проблемного ЖК «Малыгина, 12» на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Прежний застройщик-банкрот превысил допустимые установленные параметры. В итоге объект отличался от имеющихся градостроительных норм земельного участка.
В сентябре 2014 года застройщика жилого комплекса признали банкротом. Несмотря на приложенные усилия, дольщики не смогли достроить объект своими силами. Мэр Москвы Сергей Собянин решил завершить строительство за счет бюджета.
В 2020 году по решению суда права на завершение строительства передали Московскому фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства.
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