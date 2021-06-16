РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 июн. В подмосковном Щелкове вновь развернули дополнительные койки для ковид-пациентов, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
В среду на еженедельном оперативном совещании глава городского округа Щелково Андрей Булгаков обсудил с подчиненными ситуацию с коронавирусом, вакцинацию и усиление профилактических мер.
Он добавил, что несмотря на открытие коек плановую медицинскую помощь специалисты продолжают оказывать в полном объеме. Запаса средств индивидуальной защиты в медучреждениях округа должно хватить на два месяца вперед.
Главе округа также доложили об исполнении поручений по результатам выезда во Фряново: на хоккейной площадке возле СДЦ «Факел» обновили краску, покрасили скамейки на прилегающей территории, а возле дома №16 на Первомайской провели ямочный ремонт.
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