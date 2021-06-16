РИАМО - 16 июн. Решение об обязательной вакцинации в Подмосковье всех тех, кто контактирует с людьми на своей работе, было абсолютно правильным, сообщил главный врач Воскресенской районной больницы №2 Юрий Райхман.

«То решение, которое сегодня принял губернатор (Московской области Андрей Воробьев - ред.), абсолютно правильное: и в отношении прекращения всех общественно-массовых мероприятий, и в отношении вакцинации тех, кто задействован в сфере услуг и контактирует с людьми. Потому что, если учитель отказывается от вакцинации, он заражает учеников, которые бессимптомно приносят инфекцию своим родителям. Вот и массовое заражение», - сказал Райхман.

Он отметил, что также и с водителями автобусов, работниками ЖКХ, торговли и другими.

«В Израиле вакцинировано 60% населения. Я только что оттуда приехал. Все, маски сняли», — добавил врач.

Он рассказал, что сделал прививку от коронавируса первым в городе.

«Мы заметили: чем старше возраст, тем ниже аллергические реакции. Все мои знакомые, родственники, которые вакцинировались в возрасте после 60, никаких реакций не получили. Мало того, мама моей сотрудницы имеет поливалентную аллергию вообще на всё, но после вакцинации «Спутником» у нее никакой реакции не было», - добавил Райхман.

Ранее главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения и ряде других.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, обязательная вакцинация работников сферы услуг позволит снизить риск распространения коронавируса и избежать новых антиковидных ограничений.

«Новых ограничений и тем более нового карантина не хочет никто. Главный способ это предотвратить – вакцинация и коллективный иммунитет. Только когда 60% взрослых жителей получат вакцину и антитела, мы сможем защитить тех, кто прививку не может сделать по медицинским показаниям», – подчеркнул губернатор.

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