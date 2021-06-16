РИАМО - 16 июн. Косметику с содержанием кислоты нельзя использовать перед тем, как идти загорать, сообщила косметолог, бьюти-нутрициолог, тренер по омоложению Анна Кугук.

«В первую очередь, загорать не рекомендуется две недели после практически любых пилингов, которые уменьшают слой эпидермиса. Последствием будет нежелательная пигментация. Также если в составе косметики есть кислоты, рекомендуется эту косметику оставить на осенне-зимний период либо использовать только на ночь», – сказала Кугук в эфире радио Sputnik.

По ее словам, третьим главным противопоказанием является розацеа -это аутоиммунное заболевание, которое выражается в покраснении кожных покровов.

Специалист рекомендует в солнечное время использовать кремы с SPF (фактором защиты от солнца), солнцезащитные очки и головной убор. Применять крем нужно, если ультрафиолетовый индекс (UV) 4 и выше. Желательно использовать средство с физическими фильтрами, а не химическими.

«Загорать можно и нужно утром до 10 утра либо после 17 часов. В остальные часы лучше избегать прямых солнечных лучей», – заключила косметолог.

Правила загара: как подготовить кожу, выбрать крем и чего опасаться>>