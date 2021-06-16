РИАМО - 16 июн. Проблемный дом в ЖК «Брюсов парк» в Лосино-Петровском рассмотрят на Наблюдательном совете Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства под руководством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина до конца июня, сообщает пресс-служба Фонда.

«Принятие решения по этому дому позволит в дальнейшем восстановить права 80 граждан», – сказал генеральный директор Фонда защиты прав участников долевого строительства Константин Тимофеев.

На текущий момент Фонд уже провел нужные мероприятия по дому. Кроме того, он урегулировал земельно-правовые отношения. Софинансирование со стороны субъекта уже предусмотрено.

Проблемный дом находится по адресу: ул. Строителей, д. 8, ЖК «Брюсов парк». По укзанному адресу находится 2 недостроя – дома 1 и 8, чья суммарная площадь составляет 31,3 тыс. кв. м. Жилая площадь приходится на 673 квартиры.

В настоящее время застройщик «Партнер-Развитие» – банкрот. Таковым его признал подмосковный Арбитражный суд.

Ранее на Наблюдательном совете Фонда рассмотрели дом №1. На текущий момент по объекту принято решение о выплате компенсаций 161 гражданину.