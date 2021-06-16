РИАМО - 16 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин представил программу развития Москвы, подготовленную совместно с партией «Единая Россия».

«Для кого-то из нас важнее всего надежная система социальной защиты, для кого-то — возможности для учебы, творчества и труда, для кого-то — новое жилье», — написал Собянин в своем личном блоге.

По его словам, для каждого жителя важны безопасность, чистый воздух, качественный транспорт, добротная медицина, комфортные улицы, парки и скверы. Мэр подчеркнул, что в программе «Единой России» нет нереальных планов и неисполнимых обещаний, но предстоит большая работа.

«Вместе мы сделаем Москву лучшим городом Земли для всех поколений москвичей!» — добавил Собянин.

Здравоохранение

Согласно программе, в Москве обеспечат проведение полного медицинского обследования для каждого жителя. Программы диспансеризации будут персонализированы. Будет расширен перечень исследований, организовано персональное сопровождение врачами телемедицинского центра.

До конца 2023 года в столице планируется построить более 30 поликлиник и модернизировать 137 зданий действующей сети поликлиник. Будет больше врачей востребованных специальностей, более удобное для пациентов и врачей зонирование. 90% оборудования будет модернизировано, а все медкарты станут электронными. Их бумажных аналогов не останется.

Еще в городе планируют построить более 1 млн кв. м медицинских объектов до 2024 г. Создаются центры эндоскопии, 6 современных стационарных скоропомощных комплексов и 6 многопрофильных корпусов больниц. Стационары подключат к ЕМИАС в течение 2 лет.

Образование

Образование в Москве тоже будут делать персональным, учитывая нацеленность на будущее. В частности, каждому ученику будут создавать индивидуальные образовательные программы. Будут использоваться современные инструменты образования.

Образовательный сервис «Московская электронная школа» продолжат насыщать лучшим контентом. Его будут интегрировать с главными образовательными сервисами.

Ученикам будут помогать формировать современные навыки и компетенции, среди которых будут и цифровые. Систему образования будут выстраивать с учетом экономических потребностей и промышленности города.

Социальная сфера

Для жителей Москвы будут работать новые сервисы и технологии. Соцуслуги будут не просто оформляться по определенным запросам: специалисты заранее будут определять, кому они могут быть полезны.

С этого года интернаты города начнут работать по новому стандарту. Для каждой категории жителей разработают индивидуальный подход. Количество бумаг, процедур и походов в те или иные учреждения уменьшится.

Людей с особенностями здоровья будут сопровождать персонально с самого рождения.

Благотворительность

Благодаря развитию экосистемы поддержки НКО к 2024 году любая общественная организация города сможет получить поддержку, создавая проекты, полезные городу и его жителям.

Также изменения ждут сферы исторического наследия, спорта, цифровой экосистемы, безопасности, транспорта, цифрового управления городом, экологии, бизнеса, промышленности, туризма.