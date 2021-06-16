РИАМО - 16 июн. Жители более 1,16 тыс. многоквартирных домов Московской области решили делегировать право заключить договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования с уже обслуживающей внутридомовое оборудование спецорганизацией, решения приняты на общих собраниях собственников, сообщает пресс-служба подмосковной Госжилинспекции.

«Жилищное законодательство обязывает каждого собственника или нанимателя газифицированного жилого помещения заключить со специализированной организацией договор на техническое обслуживание ВКГО», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Он добавил, что проживающие в 30-квартирном доме могут иметь договоры с 30 разными компаниями, однако ВДГО может обслуживать 31 компания.

На текущий момент надзорное ведомство Подмосковья разработало дорожные карты по организации и проведению «газовых» общих собраний собственников региональных округов, где ситуация с обслуживанием ВКГО оказалось самой неоднородной.

Помимо прочего, подмосковная Госжилинспекция подвела предварительные итоги выполнения дорожных карт. Так, самое большое число домов перешло на договоры с единой спецорганизацией в городских округах Королев – 713, Красногорск – 417 и Реутов – 215.

В преимущественном количестве округов итоги собраний пока что подводят. Также в них может проходить процедура поквартирного заключения договоров.

Федина подчеркнула, что в настоящее время в Подмосковье газифицировано 75% домов. «Когда жители делегируют право заключения договора своей УК, они экономят время», - заключила она.

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