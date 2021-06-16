РИАМО - 16 июн. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева наградила лучшие малые и средние предприятия Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
Награждение прошло в рамках мероприятия «Бизнес-пикник 2021», участниками которого стали 500 предпринимателей Подмосковья. Событие помогло тем, кто участвовал в пандемийных стартапах, а также управленческих решениях во время локдауна. Об этом предпринимателям рассказали спикеры-мастодонты бизнеса.
Бизнесмены, которые внесли большой вклад в развитие частного и среднего предпринимательства в Московской области, получили от Зиновьевой благодарственные письма.
Таким образом, в рамках мероприятия награждены руководители 32 бизнес-проектов, которые реализуются в городских округах Орехово-Зуевский, Жуковский, Электросталь, Ленинский, Дубна, Коломна, Королев, Звездный городок, Черноголовка, Наро-Фоминский, Серпухов, Мытищи, Протвино, Дзержинский, Ступино, Солнечногорск, Сергиево-Посадский, Одинцовский, Котельники, Химки, Подольск, Раменский, Кашира, Балашиха, Зарайск, Домодедово, Бронницы, Краснознаменск, Дмитровский.
Она добавила, что в настоящее время инвестиционный климат в Подмосковье становится лучше. Так, правительство Московской области делает все для того, чтобы региональные предприниматели могли создавать, строить и развивать бизнес в регионе.
Помимо прочего, предприниматели представили на мероприятия товары и услуги, а также получили возможность найти новых клиентов и перспективных партнеров.
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