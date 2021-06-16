РИАМО - 16 июн. Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в 9 городских округах Подмосковья, всего за это время в регионе зафиксировали 1187 случаев заболевания, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19 в регионе.

Ни одного случая заболевания за сутки не было выявлено в Бронницах, Воскресенске, Дубне, Звездном городке, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Талдомском округе и Шаховской.

По 1 случаю Covid-19 зафиксировали во Власихе, Волоколамском округе, Дзержинском, Истре, Котельниках, Можайском округе, Реутове и Электрогорске, по 2 - в Долгопрудном, Ивантеевке, Кашире, Краснознаменске, Лобне, Солнечногорске, Фрязине и Шатуре, по 3 - в Луховицах и Химках.

По 4 новых случая коронавируса выявили в Черноголовке и Электростали, 5 - в Красногорске, 7 - в Протвине, 8 - в Клину, по 10 - в Подольске и Чехове.

12 случаев коронавируса подтвердили за сутки в Зарайске, 13 - в Лыткарине, по 14 - в Мытищах и Раменском округе, 17 - в Рузском округе, 18 - в Одинцовском округе, по 19 - в Коломне и Серпухове, 21 - в Ленинском округе, 31 - в Егорьевске, 32 - в Пушкине, 34 - в Дмитровском округе, по 35 - в Наро-Фоминском и Орехово-Зуевском округах, 40 - в Ступине, 47 - в Богородском округе, 82 - в Жуковском, 104 - в Балашихе, 106 - в Домодедове, 111 - в Люберцах.

Лидерами по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки стали Королев – 168 случаев и Сергиево-Посадский округ – 129 новых случаев.

С начала пандемии в Московской области выявлено 284 986 случаев заболевания, скончались 6294 человека, выздоровели 235 187 пациентов.

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