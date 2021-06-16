РИАМО - 16 июн. Почти 235 тыс. подмосковных пенсионеров ежемесячно получают материальную помощь в виде надбавки к пенсии в тысячу рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В Подмосковье оказывается материальная помощь неработающим одиноко проживающим пенсионерам в возрасте 65 лет и старше. Почти 235 тысяч таких жителей получают ежемесячную доплату в одну тысячу рублей», – сказала зампредседателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, выплата автоматически назначается и сразу выплачивается при достижении возраста 65 лет.

Если этого не произошло, а пенсионер соответствует всем требованиям, то следует обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства.

Всего в Подмосковье соцподдержку за счет бюджета получают более 2,5 млн человек.

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