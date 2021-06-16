РИАМО - 16 июн. Почти 235 тыс. подмосковных пенсионеров ежемесячно получают материальную помощь в виде надбавки к пенсии в тысячу рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
По ее словам, выплата автоматически назначается и сразу выплачивается при достижении возраста 65 лет.
Если этого не произошло, а пенсионер соответствует всем требованиям, то следует обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства.
Всего в Подмосковье соцподдержку за счет бюджета получают более 2,5 млн человек.
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