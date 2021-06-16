РИАМО - 16 июн. На 79 году жизни умер режиссер документального и игрового кино, оператор Роман Северьянович Цурцумия, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

В 1969 году он окончил операторский факультет ВГИКа. Работал на киностудиях «Мосфильм», «Грузия-фильм», «Центрнаучфильм», киностудии им.М.Горького, НЭЦКИ и др.

В качестве оператора-постановщика снял фильмы: «Красное и черное», «Говорит Октябрь», «Похищение луны», «Колхида», «Клоун и дым».

Также он выступил режиссером фильмов «Опоры Земли», «Русская Православная Церковь», «Майя Плисецкая», «Бог в России», «Псково-Печерский монастырь», «Христос Воскресе» и игровой фильм «Официант с золотым подносом».

Также он работал вторым режиссером на фильме Сергея Бондарчука (старшего) «Борис Годунов» (1986).

Последнее время он преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров имени Г.Н. Данелии.

По данным СМИ, он умер от коронавируса.