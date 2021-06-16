РИАМО - 16 июн. В Москве с 7 по 14 июня специалисты столичного управления Роспотребнадзора установили нарушение санитарно-эпидемиологических требований на 200 объектах, всего за неделю сотрудники ведомства проверили 782 объекта, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Во время проверок сотрудники установили типовые нарушения, в том числе отсутствие социальной разметки, контроля за наличием у посетителей масок и перчаток, контроля за периодичностью уборки, обеззараживанием воздуха закрытых помещений, централизованным сбором средств индивидуальной защиты, которые были использованы, а также работу персонала предприятий со спущенными масками, не выполнение требований к проведению термометрии сотрудников и другие.

По фактам нарушений возбуждены дела по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. За неделю по административной статье к ответственности привлекли 214 юрлиц и ИП. Из-за грубых и частых нарушений 29 объектов опечатаны. В основном запрет деятельности до решения суда вводился на объектах общепита и торговли – 18, кальянных - 9.

Ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ предполагает штраф для граждан от 15 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тыс. рублей, для предпринимателей без юрлица от 50 до 150 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток, для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.

В текущем году проведено 8 тыс. мониторинговых обследований и проверок, нарушения установлены более чем в 2 тыс. объектах. К административной ответственности по ч.2 ст.6.3 привлечено свыше 2 тыс. юридических и должностных лиц, а также ИП.

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