РИАМО - 16 июн. В прошлом году была завершена реконструкция очистных сооружений Подольска и построен напорный коллектор с ремонтом канализационной насосной станции у деревни Сергеевка, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Реализация этих работ позволила улучшить экологическую обстановку для более чем 350 тыс. жителей в рамках президентского проекта «Оздоровление Волги», — сказал Велиховский на публичных слушаниях по исполнению бюджета Подмосковья за 2020 год.

В 2020 году в городских округах Подмосковья были проведены работы на 41 объекте водоснабжения. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы на 3 очистных сооружениях в Щелкове, Лыткарине, Шатуре.

В минувшем году разработаны проекты 11 подобных объектов, они также будут включены в федеральный проект «Оздоровление Волги».​

Выполнение работ по крупнейшим источникам сброса недостаточно очищенных сточных вод в бассейн реки началось в 2019 году.

Загрязнение Волги сократится на 0,13 куб. км после того, как в Московской области в 2021-2023 годах закончатся запланированные работы.

Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. Ее протяженность составляет 3,7 тыс. км. Площадь бассейна, занимающего 8% территории России, – 1,5 млн кв. км.