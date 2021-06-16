РИАМО - 16 июн. Родители, которые купили путевки детям в оздоровительные лагеря до 25 мая, могут подать заявку на получение кешбэка. Для оформления услуги необходимо наличие договора, чека или другого документа, подтверждающего оплату, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Родители, которые приобрели путешествие в детский лагерь на летние смены в этом году до старта программы детского туристического кешбэка, то есть до 25 мая, могут уже сегодня подать заявление на портале госуслуг для возмещения 50% от уплаченной суммы, но не более 20 тыс. рублей», – сказала зампредседателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Для оформления услуги необходимо наличие договора, чека об оплате или другого документа, подтверждающего оплату, а также отрывного талона к путевке из лагеря.

Каклюгина пояснила, что деньги вернутся, если поездка в лагерь была оплачена картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. При этом лагерь должен участвовать в программе лояльности.

«Если все эти условия выполнены, в течение 5 дней на карту «Мир» будет автоматически переведены деньги», – отметила Каклюгина.

По решению президента России Владимира Путина, с 25 мая и до 1 сентября на портале мирпутешествий.рф можно приобрести путевку в детские лагеря на летние смены и получить возврат от стоимости путевки.

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