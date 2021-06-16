РИАМО - 16 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к жителям региона и обратил внимание на важность вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что окончательная победа над эпидемией будет возможна, когда прививку сделает большинство.
«Дорогие жители, ситуация с коронавирусом вновь опасная - поэтому мне важно обратиться к вам. Мы имеем дело с серьезной угрозой здоровью и, главное, жизни каждого. Ученые фиксируют новые, более агрессивные штаммы, они быстро распространяются. Поэтому прежних мер для борьбы с эпидемией недостаточно», — сказал Воробьев в видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что раньше власти исходили из того, что прививка является личным делом каждого. Это действительно так, но до тех пор, пока человек не вышел из дома, не пришел на работу и не вступил в контакт с другими людьми.
«Поэтому главный санитарный врач сегодня принял постановление об обязательной вакцинации всех, кто в гуще событий. Это относится к тем, кто работает в торговле, в сфере услуг, в ресторанах и кафе, в отделениях банков и на почте, в общественном транспорте. Конечно, госслужащих это тоже касается», — отметил губернатор.
Он добавил, что в этих организациях должно быть вакцинировано не менее 60% работников. Исключения – для тех, у кого есть противопоказания к прививке.
Воробьев добавил, что для всех жителей донесут подробную информацию: что нужно сделать, чтобы обезопасить себя и близких. В регионе также обеспечат удобную вакцинацию без очередей и дополнительных рисков.
«Подчеркну - добровольность сохраняется. Но тогда вы очень уязвимы. И не сможете работать с людьми, чтобы не подвергать их опасности. У многих есть возможность работать удаленно. Решать только вам», — отметил губернатор.
Он добавил, что окончательная победа над эпидемией будет возможна, когда прививку сделает большинство и будет достигнут коллективный иммунитет. Именно поэтому было принято решение об обязательной вакцинации сотрудников ряда организаций. Губернатор призвал жителей отнестись к этому решению с пониманием.
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