РИАМО - 16 июн. Игра российской и финской сборных по футболу в рамках Евро-2020 завершилась победой команды РФ, сообщает Газета.ru.

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Единственный мяч в матче забил Алексей Миранчук в конце первого тайма.

В заключительном матче группы B в континентальном первенстве российские футболисты сыграют со сборной Дании. Матч пройдет в Копенгагене 21 июня, начало в 22:00 по московскому времени.

В первой игре на Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3.

В этом году континентальное первенство по футболу проходит с 11 июня по 11 июля.

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