РИАМО - 16 июн. За 2020 год капитальный ремонт провели в 1,6 тыс. многоквартирных домов Подмосковья. Всего в жилом фонде Московской области находится около 44 тыс. многоквартирных жилых домов, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

«Мы разработали и утвердили трехлетнюю опережающую программу, которая в дальнейшем позволит обеспечить нам безусловное выполнение планов по ремонту МКД, которые мы обещали жителям», — сказал Велиховский на публичных слушаниях по исполнению бюджета Подмосковья за 2020 год.

В Московской области насчитывается более 147 тыс. подъездов. В период с 2016 по 2019 год было отремонтировано около половины от общего количества. За прошлый год отремонтировано более 1 тыс. подъездов. Работы были приостановлены из-за сложной эпидемиологической обстановки. ​

Планы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Подмосковье рассчитаны до 2049 года. С начала этого года в регионе отремонтировали 832 многоквартирных дома.