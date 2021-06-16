РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. Мощи святого благоверного князя Александра Невского после молебна с акафистом отправили из Подольска в Коломенскую епархию, сообщает Троицкий собор Подольска.

16 июня управляющий Подольской епархией Высокопреосвященнейший архиепископ Аксий совершил в Кафедральном Троицком соборе Подольска молебен с акафистом Святому благоверному князю Александру Невскому. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Троицкого собора протоиерей Александр Ганаба, благочинные всех церковных округов Подольской епархии, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов) и духовенство Подольской епархии. Песнопения исполнил хор Вознесенской Давидовой пустыни.

По окончании молебна священнослужители при пении тропаря благоверному князю вынесли ковчег со святыми мощами из Троицкого собора и препроводили святыню в Коломенскую епархию.

В Подольске мощи святого пребывали с 14 июня в храме Воскресения Христова на улице Красной, а затем в кафедральном Троицком соборе.

В текущем году вся Россия отмечает 800-летие со дня рождения Александра Невского, великого князя, выдающегося полководца и мыслителя.