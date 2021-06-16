РИАМО - 16 июн. За счет раздельного сбора мусора и создания дополнительных мощностей в Подмосковье в 2020 году удалось снизить поток твердых коммунальных отходов на 2,7 млн тонн, они отправлены на переработку, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«В 2020 году на территории городских округов Кашира, Клин, Можайский и Сергиево-Посадский введены в эксплуатацию комплексы по переработке отходов. Открыто около 2 тыс. контейнерных площадок», — сказал Велиховский на публичных слушаниях по исполнению бюджета Подмосковья за 2020 год.

Доля отходов, направляемых на переработку, достигла 67% от общей их массы. В 29 городских округах Московской области успешно стартовал проект по раздельному сбору вторичного сырья «Мегабак».

В 2020 году в Московской области закрыли все полигоны прямого захоронения, их было 39. Теперь все отходы сортируются и отправляются на переработку. ​

В Подмосковье с 2019 года реализуется реформа по обращению с отходами. На сегодняшний день в регионе работают 10 высокотехнологичных комплексов по переработке отходов (КПО). Они работают в рамках создания комплексной системы по обращению отходов, которая базируется на раздельном сборе мусора и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов. Это одна из основных целей нацпроекта «Экология».