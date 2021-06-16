РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 июн. Экскурсию по пожарно-спасательной части №29 провели для воспитанников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием школы №3 Балашихи, детям рассказали о работе пожарных, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Экскурсия была проведена в рамках летней оздоровительной кампании и акции «Мои безопасные каникулы».

Сотрудники 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области в ходе мероприятия показали ребятам технику и вооружение. Они также увидели тренировку сотрудников МЧС России, готовящихся к соревнованиям по пожарно-спасательному спорту.

Кроме того, школьникам напомнили правила безопасности во время каникул.