РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В Подольске увеличили работу светофора на повороте на поселок МИС с Симферопольского шоссе по просьбе жителей, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В территориальное управление Климовска поступали обращения жителей по вопросу образовывавшихся в вечернее время заторов на Симферопольском шоссе, в районе поворота на МИС при движении в сторону Чехова.

В среду сотрудники территориального управления совместно с представителями РУАД 4 и СМЭУ осуществили совместный выход на место, в ходе проведенного мониторинга было принято решение добавить 15 секунд на фазу, отвечающую за поворот на МИС и движение прямо в сторону Чехова. Проведенные мероприятия позволят увеличить пропускную способность светофорного объекта (поворот на МИС и прямо на Чехов).