РИАМО - 16 июн. За 2020 год работы по капитальному ремонту завершены в 32 медицинских учреждениях, на капремонт медорганизаций было направлено 3,1 млрд рублей, сообщил первый заместитель министра здравоохранения Московской области Руслан Саитгареев.

«Были выполнены работы на 13 объектах первичного медико-санитарного звена, специализированной медицинской помощи – 18 объектов и 1 родильный дом», — сказал Саитгареев на публичных слушаниях по исполнению бюджета Подмосковья за 2020 год.

Также были заключены контракты на поставку около 3 тыс. единиц медицинского оборудования. Среди них 2 компьютерных томографа, 75 санитарных автомобилей, 213 единиц реабилитационного оборудования.

В прошлом году на борьбу с коронавирусом в Подмосковье потратили 72 млрд рублей. На ремонт и перепрофилирование 59 медицинских учреждений было израсходовано около 9 млрд рублей.

Строительство и реконструкцию 9 медучреждений начнут в Подмосковье в 2021 г>>