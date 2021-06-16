РИАМО - 16 июн. За 2020 год работы по капитальному ремонту завершены в 32 медицинских учреждениях, на капремонт медорганизаций было направлено 3,1 млрд рублей, сообщил первый заместитель министра здравоохранения Московской области Руслан Саитгареев.
Также были заключены контракты на поставку около 3 тыс. единиц медицинского оборудования. Среди них 2 компьютерных томографа, 75 санитарных автомобилей, 213 единиц реабилитационного оборудования.
В прошлом году на борьбу с коронавирусом в Подмосковье потратили 72 млрд рублей. На ремонт и перепрофилирование 59 медицинских учреждений было израсходовано около 9 млрд рублей.
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