РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. Спортсмен из конного клуба «Каскад» городского округа Люберцы Александр Журов занял третье место во всероссийских соревнованиях «Кубок Федерации по конной стрельбе из лука», сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Во всероссийских соревнованиях «Кубок Федерации по конной стрельбе из лука», которые проходили в Раменском городском округе, участвовали спортсмены конных клубов Москвы, Ярославской, Московской областей и Республики Калмыкия. Спортсмены состязались в скорости и меткости.

Обладателем переходящего «Кубка Федерации по конной стрельбе из лука» стал Сергей Одиноков из Серпухова, второе место - у Хонгра Уладаева из Калмыкии, третье - у Александра Жукова из Люберец.

Спортсмены клуба «Каскад» Елизавета Клишина и Александр Журов стали призерами соревнований в отдельных маршрутах.