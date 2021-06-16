РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 июн. Местный житель повредил автомобиль деревянной доской в результате конфликта с владельцем машины около магазина на улице Валентиновской в Щелкове, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сумма материального ущерба составила более 93 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 47-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.