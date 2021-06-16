РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. За минувшие сутки в Люберцах выявили 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 11 962 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Котельниках за сутки выявили 25 новых случаев коронавируса, всего в округе зарегистрировано 2 178 зараженных Covid-19. В Дзержинском 25 новых инфицированных, всего с начала пандемии вирус выявили у 2 524 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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