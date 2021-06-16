РИАМО - 16 июн. От Главного храма Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот» в Одинцовском округе Подмосковья 16 июня стартовал автопробег «Дорогами Победы», сообщил РИАМО главный специалист по военно-патриотической работе и поисковой деятельности регионального отделения Московской области ДОСААФ России Анатолий Гаврилов.

«Это мероприятие организовали ДОСААФ России и Республики Беларусь. По ходу маршрута участники посетят 7 городов-героев, 11 городов-воинской славы. Автопробег займет около 4 тыс. км. Участники посетят около 30 городов», — сказал Гаврилов.

Автопробег посвящен Победе в Великой Отечественной войне, 60-летию первого полета человека в космос и 95-летию образования ДОСААФ России.

В поездке примут участие более 100 автомобилей и более 200 экипажей. Всего будет задействовано около 30 тыс. человек, среди них казаки, кадеты и юнармейцы. Мероприятия будут проходить поэтапно.

Конечной целью автопробега станет поселок Голубянка, расположенный в Республике Крым. Там участники намерены посетить открытие памятника полному кавалеру орденов Славы Ивану Бессонову, принимавшему участие в освобождении Беларуси. ​