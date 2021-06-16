РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. Почти 8 литров крови сдали жители городского округа Люберцы в рамках Всемирного дня донора, единоросы в качестве поддержки передали станциям переливания крови горький шоколад, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий и главврач ГБУЗ МО «ЛОБ» Дмитрий Семенцов поздравили врачей одного из подразделений больницы - станции переливания крови во главе с заведующей Любовью Мануевой с Днем донора, вручили муниципальные награды и благодарственные письма. На мероприятии также присутствовал депутат Мособлдумы Игорь Коханый, депутаты местного совета Александр Шлапак и Александр Мурашкин. Они передали отделению переливания крови коробки с горьким шоколадом от «Единой России», а самым активным донорам-люберчанам вручили благодарственные письма.

«Друзья, огромное вам спасибо за то, что вы делаете. От всей души поздравляю причастных с праздником. Вы спасаете жизни людей, ваша помощь бесценна. Особенно в такой сложный для всех нас период – пандемию коронавируса. Здоровья вам, благополучия, семейного счастья. Берегите себя», - сказал Ружицкий.

По словам Коханого, кровь в этот день сдали 17 жителей округа – это почти 8 литров.

«Благодарим врачей и всех сотрудников станции за их труд, передаем горький шоколад для доноров. Спасибо нашим жителям, имеющим звание «Почетный донор» и всех, кто в этот день пришел сдать кровь», - сказал Коханый.

Волонтеры организации «Молодая Гвардия Единой России» сопровождали доноров и угощали вкусным чаем. Станции переливания крови ГБУЗ МО «ЛОБ» в городском округе Люберцы работает с 1975 года. Она обеспечивает кровью все подразделения ЛОБ и МОЦОМД. Ежегодно на станцию обращаются порядка 3 тысяч человек, желающих сдать кровь и плазму. В Люберцах проживают 176 Почетных доноров СССР и 850 Почетных доноров России.

Во всем мире 14 июня отмечается День донора. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера, удостоенного в 1930 году Нобелевской премии за открытие групп крови у человека.

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