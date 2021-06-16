РИАМО - 16 июн. Столичным предприятиям и учреждениям может грозить штраф до 1 млн рублей, если они не будут выполнять требования городских властей о вакцинации сотрудников от коронавируса, также организации могут закрыть почти на 3 месяца, сообщает ТАСС.

В среду главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих. Также она постановила обеспечить обязательную вакцинацию тех людей, которые трудятся в сфере услуг.

«За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда. Регламентируются данные решения статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного кодекса (об административных правонарушениях – ред.)», – сказал министр городского правительства, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Он добавил, что штраф для ИП может составит от 30 до 50 тыс. рублей, а для юрлиц – от 100 до 300 тыс. В ситуации, если будет причинен вред здоровью или нарушение выявят повторно, на должностное лицо могут наложить штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей, а на юрлицо и ИП – от 500 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, их работу могут приостановить на срок до 90 дней.

Данчиков отметил, что инспекторы будут относиться к каждому случаю внимательно в связи с возможными техническими ошибками при передаче данных.

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