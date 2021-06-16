РИАМО - 16 июн. Только коллективный иммунитет поможет побороть введенные ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщил заслуженный артист РФ, народный артист РФ, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков.

«Я привился, и я поддерживаю решение о вакцинации тех, кто работает каждый день с большим количеством людей», - сказал Безруков.

По его словам, чтобы побороть все ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, есть только один выход - коллективный иммунитет. А его можно достичь благодаря вакцине.

«Если ждать, пока все переболеют - я думаю, пройдут годы. Но ждать годами окончания пандемии с 50% в зрительном зале - это просто тяжело для экономики театра. Я привился, и я подаю пример», - подчеркнул заслуженный артист РФ.

Ранее главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения и ряде других.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, обязательная вакцинация работников сферы услуг позволит снизить риск распространения коронавируса и избежать новых антиковидных ограничений.

«Новых ограничений и тем более нового карантина не хочет никто. Главный способ это предотвратить – вакцинация и коллективный иммунитет. Только когда 60% взрослых жителей получат вакцину и антитела, мы сможем защитить тех, кто прививку не может сделать по медицинским показаниям», – сказал губернатор.

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