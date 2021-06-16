РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. В подмосковном Красногорске 21 июня откроют выставку, приуроченную ко Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны, сообщает информационный центр Музея Победы.

21 июня в красногорском филиале Музея Победы состоится открытие выставки «22 июня, ровно в 4 часа…», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. Временная экспозиция расскажет, каким стал первый день войны для жителей Красногорска.

«21 июня в стране прошли выпускные вечера в школах. Красногорские школьники, как и многие другие выпускники из Московской области, были приглашены 22 июня в Москву. В Парке культуры и отдыха «Сокольники» для них устроили большой праздник. Но война все изменила», – сказала заведующая красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Посетители узнают, что в первые же часы войны военкоматы буквально штурмовали желающие уйти в армию, так как всерьез боялись, что эта война закончится раньше, чем они смогут попасть на фронт. Летом 1941 года ушли на фронт более 16 тысяч красногорцев, в том числе 895 коммунистов и 2 500 комсомольцев.

На выставке представят раритеты из фондов Музея Победы и красногорского филиала. Гости увидят аттестат об окончании полного курса средней школы 1940 года, платье и туфли начала 40-х годов, фотографии учащихся 9 класса школы №3 города Красногорска 1940 года.

Начало в 14:00. Выставка будет работать до 10 октября 2021 года.