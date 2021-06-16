РИАМО - 16 июн. Театральный режиссер, гендиректор – худрук московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман сообщил, что недавно ревакцинировался от коронавируса, так как через полгода после вакцинации у него упали антитела.

«Я вакцинировался в октябре, и уже недавно ревакцинировался, так как через полгода у меня упали антитела, я не хотел рисковать. После прививок чувствовал себя прекрасно. Последствий нет, хвосты и уши не выросли», - отметил Бертман.

Он подчеркнул, что люди, которые не прививаются и не следят за антителами - рискуют заболеть коронавирусом.

«У нас в театре «Геликон-Опера» привились 70% сотрудников. Наш коллектив стал первым защищенным от вируса театром в мире. Случаев заражения сейчас нет», - добавил худрук.

Он считает, что сейчас не нужно верить фейкам и подвергать родных, близких и коллег риску заражения.

«Невозможно жить в постоянном страхе, вот у меня страх ушел сразу после того, как я сделал прививку и появились антитела. Думаю, что наука развивается и нельзя жить в первобытно-общинном строе, надо верить ученым, которые создают лекарства и вакцины, чтобы мы не болели и не умирали», - уточнил режиссер.

Бертман добавил, что каждую неделю хоронит кого-то из тех, кого ранее уговаривал сделать прививку. А знакомые которые не хотели делать прививку, а затем заболели – жалеют, что не вакцинировались вовремя.

Ранее главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения и ряде других.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, обязательная вакцинация работников сферы услуг позволит снизить риск распространения коронавируса и избежать новых антиковидных ограничений.

«Новых ограничений и тем более нового карантина не хочет никто. Главный способ это предотвратить – вакцинация и коллективный иммунитет. Только когда 60% взрослых жителей получат вакцину и антитела, мы сможем защитить тех, кто прививку не может сделать по медицинским показаниям», – сказал губернатор.

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