РИАМО - 16 июн. Согласно постановлению Роспотребнадзора привиться от коронавируса нужно будет более 2 млн работникам в столице, сделать это нужно до 15 июля, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В среду главный государственный санитарный врач Москвы определил группы работников, которые обязаны вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
Среди них люди, работающие на предприятиях торговли, общепита, в салонах красоты, банках и на почте, в МФЦ, сфере общественного транспорта и такси, на предприятиях ЖКХ, в сферах культуры, развлечений и рекламы, спорта.
Также норма касается госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти.
«Важно отметить, что такая мера не ограничивает права граждан. Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но такой работник должен понимать, что его права не должны идти в разрез с правами других граждан, и тем более подвергать риску их здоровье и жизни», — сказала Ракова.
По ее словам, проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по РФ. Бумажный сертификат о прививке не требуется и не будет служить доказательством вакцинации.
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