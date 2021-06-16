РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. Во время проверки объектов торговли в юго-западных микрорайонах Подольска выявили нарушения масочного режима, итоги проверки направят в прокуратуру, сообщили в администрации округа.

Сотрудники управления потребительского рынка администрации Подольска в среду провели очередной мониторинг объектов розничной торговли в 1-4 микрорайонах округа. Они проверили соблюдение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В ходе мониторинга выявили незначительные нарушения масочного режима, которые устранили на месте. С руководством магазинов провели разъяснительные беседы о контроле за соблюдением масочного режима.

Информацию о нарушениях направят в прокуратуру для принятия мер административного воздействия.

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