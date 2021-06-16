РИАМО - 16 июн. В Подмосковье 20 июня начнется приемная кампания в региональные колледжи и техникумы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Прием документов на специальности со вступительными испытаниями продлится до 10 августа. Всего прием продлится до 15 августа.

Для того, чтобы подать документы, необходимо очно явиться в выбранное учреждение или воспользоваться дистанционной подачей на региональном портале госуслуг.

Ознакомиться с дополнительной информацией можно на сайте учреждений образований в разделе «Абитуриенту».

На текущий момент в Подмосковье действует площадка для тех, кто желает продолжить образование в колледже или вузе региона. Информационный ресурс «Учись и работай в Подмосковье» доступен по ссылке.