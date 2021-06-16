Обязательная вакцинация в Москве и Подмосковье: что нужно знать жителям региона

Распространение COVID-19 в Москве
В конце прошлой недели суточный прирост инфицированных по всей России достиг показателей февраля 2021 года. Ситуация остается напряженной и в столице. По данным оперативного штаба, в среду 16 июня в Москве еще 5 782 человека заразились коронавирусом.
В столичном Роспотребнадзоре ситуацию с COVID-19 оценивают как неблагополучную. Рост заболеваемости отмечается среди пассажиров общественного транспорта, а также посетителей ресторанов и торговых центров.
Как написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, сейчас уровень заболеваемости в столице сравним с прошлогодними пиковыми показателями. «За последние сутки умерло больше 70 человек. Никому не пожелаешь такой смерти. Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно», — отметил он.
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Обязательная вакцинация в Москве
Из-за тяжелой эпидемиологической ситуацией с коронавирусом главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации отдельных групп граждан. Для выполнения этого постановления, в свою очередь, столичный мэр подписал соответствующий указ.
Согласно постановлению санитарного врача, обязательной вакцинации подлежат работники здравоохранения, образования, культуры и соцзащиты, торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, химчисток, общепита, организаций почтовой связи, многофункциональных центров, общественного транспорта и такси. Вакцинироваться нужно будет и работникам ЖКХ, энергетики, а также специалистам развлекательных и спортивных мероприятий, работникам детских игровых комнат, лагерей и других сфер.
До 15 июля руководители указанных организаций должны будут обеспечить для не менее 60% своих сотрудников введение первого компонента вакцины, а до 15 августа — второго. Это требование не касается тех работников, у которых есть противопоказания к вакцинации. При этом работодатели с 1 по 15 июля должны предоставить информацию об общем количестве работников и количестве тех, кто уже прошел вакцинацию. Подробности можно узнать на портале mos.ru и сайте Роспотребнадзора.
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Распространение COVID-19 в Подмосковье
Ситуация с коронавирусом в Московской области развивается не менее драматично. С прошлой недели в Подмосковье также фиксируется рост числа заболевших.По данным оперативного штаба, 16 июня в регионе 1 187 человек заразились коронавирусной инфекцией. Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, число госпитализаций больных ковидом возросло на 70% за последние две недели.
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Обязательная вакцинация в Подмосковье
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, Московская область вслед за столицей также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Ольга Микаилова. Для выполнения этого постановления губернатор Московской области Андрей Воробьев также подписал документ.
В Подмосковье, как и в Москве, вакцинироваться обязаны работники торговли, салонов красоты и фитнес-клубов, общепита и транспорта общего пользования, такси и другие. Подробнее ознакомиться с перечнем можно по ссылке.
Руководители указанных организаций должны будут организовать вакцинацию не менее 60% своих работников до 15 июля 2021 года первым компонентном вакцины, а до 15 августа 2021 года — вторым. Это положение не распространяется на лиц, у которых есть противопоказания к вакцинации.
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Число привитых в Московском регионе
В Московском регионе проживает около 20 миллионов человек. В столице от коронавируса привились порядка 1,8 миллиона человек. В Подмосковье же жителям ввели 1,1 – 1,2 миллиона вакцин.
Где пройти вакцинацию
В настоящее время представители власти на всех уровнях призывают россиян сделать прививки от коронавируса. Сергей Собянин считает, что вакцинация — один из самых надежных способов защиты от опасной болезни. «Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей», — написал он в своем блоге.
Жители Москвы и Подмосковья могут бесплатно сделать прививку от COVID-19 по полису ОМС. В столице вакцинироваться можно в московских поликлиниках, в павильонах «Здоровая Москва», в торговых центрах и других общественных местах.
В Московской области прививку можно сделать в поликлиниках, МФЦ, торговых центрах, мобильных комплексах, а также в круглосуточных пунктах вакцинации в стационарах.
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