Обязательная вакцинация в Москве и Подмосковье: что нужно знать жителям региона

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В конце прошлой недели суточный прирост инфицированных по всей России достиг показателей февраля 2021 года. Ситуация остается напряженной и в столице. По данным оперативного штаба, в среду 16 июня в Москве еще 5 782 человека заразились коронавирусом.

В столичном Роспотребнадзоре ситуацию с COVID-19 оценивают как неблагополучную. Рост заболеваемости отмечается среди пассажиров общественного транспорта, а также посетителей ресторанов и торговых центров.

Как написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, сейчас уровень заболеваемости в столице сравним с прошлогодними пиковыми показателями. «За последние сутки умерло больше 70 человек. Никому не пожелаешь такой смерти. Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно», — отметил он.

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