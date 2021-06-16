РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 июн. В подмосковном Домодедове за год будут газифицированы 104 населенных пункта, сообщил глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

«Начали социальную газификацию в Домодедове. В программу «Мособлгаза» попадают 104 населенных пункта округа – это почти 12 000 жителей», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также в программу вошли 495 участков, выданных многодетным семьям. В газифицированных населенных пунктах бесплатно будет проложен газопровод до границ более 2 600 домовладений.