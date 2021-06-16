РИАМО - 16 июн. Суд арестовал водителя автобуса в Химках, который сбил ребенка на самокате на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

15 июня около 18:10 на ул. 9 Мая водитель автобуса совершил наезд на несовершеннолетнюю, пересекавшую проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных повреждений ребенок скончался.

«По ходатайству следователя Химкинским городским судом водителю автобуса, совершившему ДТП, в результате которого погибла 10-летняя девочка, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело.

Видео момента наезда автобуса на ребенка в Химках>>