РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. Полицейские задержали подозреваемого в краже личных вещей из дачного дома в деревне Лучинское подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 69-летней местной жительницы о краже личного имущества из дачного дома в деревне Лучинское. Общая сумма материального ущерба составила 9 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 34-летний местный житель. Установлено, что злоумышленник проник в жилище, повредив замок входной двери.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.