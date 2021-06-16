РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июн. Проведение массовых культурных мероприятий отменили в парках подмосковного Красногорска с 16 июня по 15 июля, сообщается на официальной странице МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые посетители, внимание! С сегодняшнего дня (16 июня – ред.) и до 15 июля включительно в наших парках вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Отменяются все массовые культурные мероприятия, кроме спортивных занятий на свежем воздухе», - говорится в сообщении.

В июне жители могут поучаствовать в мастер-классах по зумбе каждую субботу в 12:30 в парке «Ивановские пруды» и в 18:00 – в парке «Опалиховский пруд». Также по субботам в парке в Опалихе в 19:00 можно приобщиться к йоге. По вторникам в 11:00 на Ивановских прудах будут проходить занятия Belly dance.

«Обязательное условие участия – соблюдение социальной дистанции. Благодарим за понимание. Берегите себя!» - заключается в материале.

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