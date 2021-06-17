РИАМО - 17 июн. Волоколамск — самый древний город Подмосковья. Впервые он упоминается в летописях в 1135 году. Именно здесь сошлись три славянских племени: кривичи, вятичи и новгородские словене, которые образовали единый народ. Сегодня это рай для археологов, чьи находки привлекают туристов.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» Герман Иванов и Лена Твердая расскажут, зачем славяне запекали детей в печи, о демократии в древней Руси, крылатых хранителях Волоколамского кремля и героях Великой Отечественной войны, память о которых хранят в городе.

1:23 — 3:42 Что делают языческие символы на православном храме

3:43 — 5:30 Про крылатых хранителей Волоколамского кремля

5:31 — 8:36 Как в Волоколамске сошлись славянские племена

8:37 — 10:53 Зачем на Руси засовывали в печь младенцев

10:54 — 13:02 Про древнерусскую демократию

13:03 — 18:34 О местных героях Великой Отечественной войны

18:35 — 21:10 Про чудотворный Годеновский крест

21:11 — 22:16 Как добраться и сколько стоит билет

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro, YouTube или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».По вопросам сотрудничества пишите на почту: podcast@riamo.ru.

Подкаст «Путь-дорога» — проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что любовь к истории и готовность к приключениям помогут скрасить любое путешествие и провести пару выходных дней так, чтобы они запомнились надолго. За яркими впечатлениями не придется далеко ехать, ведь Московская область настолько многогранна, что каждый человек найдет здесь развлечение по своему вкусу.

Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Серпухов, Павловский Посад, Зарайск, Жуковский, Электроугли, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Марфино, Вяземы, Мелихово, Середниково, Захарово, Шахматово, Боблово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, музей-заповедник «Бородинское поле», парк «Патриот», этнопарк «Кочевник».

Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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