РИАМО - 16 июн. Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова призвала жителей Подмосковья сделать прививку от коронавируса, она отметила, что вакцинация является залогом здоровья.

«Не надо сомневаться, нужно идти и делать прививку. Потому что это залог здоровья в первую очередь», - сказала Серова.

Она напомнила, что последствия от Covid-19 достаточно тяжелые, так как это очень хитрый и коварный вирус, который бьет по самым слабым местам в организме человека.

«Тяжелее всего потерять своих близких. Слава Богу, что у меня вся семья переболела и все остались живы», - отметила летчик-космонавт.

Она уточнила, что имеет много знакомых, у которых умерли родители, родные и близкие.

Также Серова рассказала, что сама очень тяжело переболела коронавирусом: была очень сильная слабость.

«Я ждала, когда у меня пройдет определенный период во времени, чтобы я могла вакцинироваться. Вчера сделала первую часть «Спутника V». Чувствую себя великолепно, как у нас говорят, у космонавтов – чувствую себя хорошо, на борту порядок. Так и здесь», - отметила депутат.

Она добавил, что все ее помощники также вакцинировались от Covid-19 и перенесли прививку достаточно хорошо.

В регионе работают более 220 пунктов вакцинации в поликлиниках. Кроме того, прививку от Covid-19 можно сделать в торговых центрах, МФЦ и в СНТ.

Ранее главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения и ряде других.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, обязательная вакцинация работников сферы услуг позволит снизить риск распространения коронавируса и избежать новых антиковидных ограничений.

«Новых ограничений и тем более нового карантина не хочет никто. Главный способ это предотвратить – вакцинация и коллективный иммунитет. Только когда 60% взрослых жителей получат вакцину и антитела, мы сможем защитить тех, кто прививку не может сделать по медицинским показаниям», – сказал губернатор.

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