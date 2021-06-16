РИАМО - 16 июн. В Москве рост госпитализаций за неделю составил более 70%, койки для лечения коронавируса могут закончиться через 2-3 недели, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Динамика распространения коронавируса в городе продолжает расти.

«Увы, в течение предыдущей недели мы наблюдали экспоненциальный рост новых случаев заболевания. За неделю число инфицированных увеличилось на 80%. А за две недели оно выросло ровно в два раза», — сказала Ракова.

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