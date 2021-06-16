РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В Подольске сотрудники налоговой инспекции и администрации округа проверяют использование контрольно-кассовой техники на рынках, сообщили в Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в округе.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области напомнила, что в соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменении контрольно-кассовой техники.

На территории городского округа Подольск в соответствии с поручениями президента РФ в рамках реализации отраслевого проекта ФНС России «По исключению недобросовестного поведения на рынках» рабочей группой из числа сотрудников Межрайонной ИФНС России №5 по Московской области и администрации городского округа Подольск проводятся совместные рейдовые проверки рынков.

На постоянной основе проводят инвентаризацию рынков, а именно анализ деятельности розничной торговли арендаторов на рынках и торговых пространствах. При проведении инвентаризации сотрудники рабочей группы проверяют документы по постановке на налоговый учет, применяемой системе налогообложения, наблюдают за применением налогоплательщиком контрольно-кассовой техники при торговле с покупателями, сверяют адреса фактического нахождения ККТ и адреса указанного в карточке регистрации ККТ.