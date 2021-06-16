РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 июн. В Балашихе проводят проверку по факту аварии с участием двух автомобилей, в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

По предварительным данным, 13 июня в 12:05 в микрорайоне Салтыковка у дома №230 произошло столкновение двух транспортных средств.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир получил травмы, он обратился за медицинской помощью.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.