РИАМО - 16 июн. Столичные полицейские выявили факт продажи поддельных медицинских изделий, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

Для того, чтобы проверить продукцию, правоохранители провели закупку на 100 тыс. рублей. Исследование подтвердило факт подделки.

«Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве установлен руководитель фирмы, подозреваемый в реализации фальсифицированных медицинских изделий», – сказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».