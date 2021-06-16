РИАМО - 16 июн. Из средств бюджета Подмосковья в прошлом году на борьбу с коронавирусом было затрачено около 47 млн руб, а из федерального около 25 млн руб, сказал первый замминистра здравоохранения Московской области Руслан Саитгареев.
Он уточнил, что в помещениях «Крокуса Экспо» создано 1040 коек, а в парке «Патриот» - 1420 коек. На оснащение перепрофилированных отделений затратили 8,3 млрд рублей. В том числе были закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, палатные рентгены и аппараты УЗИ.
Также в число расходов вошли закупка средств индивидуальной защиты, содержание инфекционных отделений и закупка необходимых препаратов.
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