РИАМО - 16 июн. Строители устанавливают крепления для декоративных панелей в пассажирской зоне станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На «Мичуринском проспекте» Большого кольца строители продолжают отделку пассажирской зоны платформы. Монтаж подсистем под декоративные панели на путевых стенах находится на финальной стадии – их установка начнется до конца месяца», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в текущий момент в эскалаторной зоне стены облицовывают саянским мрамором. Геральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что эскалаторное оборудование установлено уже в обоих вестибюлях и готово к монтажу.

«Кроме того, ведутся отделочные работы в служебных помещениях станции, их готовность оценивается в 54%. Продолжаются монолитные работы по сооружению пешеходного перехода через улицу Удальцова и пересадки на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии», – сказал руководитель холдинга.

Станция «Мичуринский проспект» будет трехпролетной с двумя рядами колонн. Под потолком будут висеть главные элементы оформления станции в виде панелей со встроенными светильниками. Половину из них сделают из светопрозрачного материала с лазерным нанесением орнаментов, а другую – из шлифованной нержавеющей стали с графическим рисунком.

«Мичуринский проспект» БКЛ войдет в состав юго-западного участка Большой кольцевой линии и будет пересадочной на Калининско-Солнцевскую линию. Она должна разгрузить центральные узлы московской подземки, южные участки Арбатско-Покровской и Сокольнической линий метро.

Новая станция снизит интенсивность дорожного движения на прилегающих улицах, в первую очередь, Мичуринскому проспекту, улице Удальцова, Аминьевскому шоссе, улице Лобачевского.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в Москве планируют обеспечить 90% горожан метро в шаговой доступности от дома.

«Сегодня мы хотим создать город вокруг человека. Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных – от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медицинскую помощь. Город, в центре которого – человек. Каждый житель Москвы», – сказал Сергей Собянин.

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