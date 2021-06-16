РИАМО - 16 июн. В подмосковных лесах распустилась лесная орхидея, которая источает душистый аромат, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Это орхидею можно встретить в светлых хвойных, лиственных и смешанных лесах на полянах и опушках, на влажных небогатых почвах», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир отметила, что из-за аромата, который цветок источает в утреннее и вечернее время, его прозвали ночной фиалкой. Так произошло несмотря на то, что к самим фиалкам растение не имеет никакого отношения.

Лесная орхидея почти исчезла рядом с крупными населенными пунктами в связи с массовым сбором на букеты. Из-за того, что цветок растет только из семян, он перестает размножаться, когда ее срывают.